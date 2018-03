DIJKSHOORN. “Daar zit je dan, met je vier gouden tanden en je smoking gun op de rug van een vrouw ”

Ik kreeg donderdagnacht een telefoontje uit België. Of ik eventueel, alleen als ik er zin in had natuurlijk, het officiële WK-lied voor België wilde schrijven. Ik heb ze geantwoord dat ik daar moederneukend veel zin in had, maar dat ik betaald wilde worden in hete bitches. Geintje natuurlijk, maar daarna heb ik niets meer gehoord.