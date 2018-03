VIDEO. Twee gewonden bij spectaculaire crash met peperdure Mercedes

Ardooie - Een man en een vrouw raakten in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond bij een spectaculair ongeval op de E403 in Ardooie. Hun Mercedes AMG GTS, een blitse bolide met een nieuwprijs van 140.000 euro, ramde een andere wagen en belandde ondersteboven in een diepe gracht.

De man en de vrouw waren met hun Mercedes AMG GTS omstreeks middernacht onderweg richting Brugge. Een getuige zag in de verte plots twee wagens tollen. De Mercedes had een Kia geraakt en ging rechts van de weg af, recht de dieperik in. De sportwagen van 510 pk kliefde door de bomen. Hij belandde op zijn dak in een diepe gracht. De twee inzittenden zaten ondersteboven in de verhakkelde wagen en geraakten er niet op eigen houtje uit. De brandweer kon hen vlot bevrijden door een portier weg te halen. Ze werden gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Van hun Mercedes AMG GTS met een nieuwprijs van 140.000 euro bleef niet veel meer over. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog onduidelijk.