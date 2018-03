Auto duikt tien meter de gracht in, maar inzittenden zijn spoorloos

Hoboken - Aan de Hobokense Herenpolderbrug werd de brandweer zaterdagmorgen opgeroepen naar een auto die tien meter van een helling was afgeschoven en op het dak terecht was gekomen. Verrassing: er waren geen inzittenden.

De weg richting Hoboken maakt op de Herenpolderbrug een flauwe bocht naar links. De auto is op die plek rechtdoor gereden, is via het fietspad op het talud beland en tien meter naar beneden geschoven. Daar is een gracht, waar de auto grotendeels in het water terecht kwam.

De brandweer werd op basis van de eerste melding opgeroepen voor een ongeval met geknelden, maar die waren er niet. Om onduidelijke reden hadden chauffeur en/of inzittenden zich uit de voeten gemaakt. De hulpverleners maakten gebruik van een tijdelijke brug om boven het water te kunnen werken.

Foto: BFM