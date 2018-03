Mogelijk ook Belgische slachtoffers op Nederlands voyeuristisch forum

Gent - De Hogeschool Gent heeft een klacht ingediend tegen onbekenden bij de politie omdat er mogelijk voyeuristische beelden van vrouwen zijn gemaakt in de kleedruimtes van het sportcomplex van de HoGent. Dat bevestigt woordvoerder Johan Persyn. Intussen werd in een Nederlandse sauna verborgen camera’s gevonden, gelinkt aan het forum.

De beelden van de vrouwen op een Nederlands internetforum. Daarop staan heel wat filmpjes en foto’s in onder meer sauna’s, zwembaden en kleedkamers. Zo staan er ook beelden op van het Nederlandse vrouwenhandbalteam dat zich omkleedt om naar de sauna te gaan.

Mogelijk werden er ook beelden gemaakt in de kleedruimtes van campus Schoonmeersen van de HoGent. De school diende daarom een klacht in tegen onbekenden bij de politie zegt woordvoerder Johan Persyn.

“We hebben het vannacht vernomen en hebben zaterdagochtend meteen een klacht ingediend.” Of de beelden daadwerkelijk op de campus Schoonmeersen zijn gemaakt en hoe ze zijn gemaakt maakt deel uit van het gerechtelijk onderzoek. “In alle geval lijkt het er wel zo op en dus hebben wij ook onmiddellijk alle zaalwachters de opdracht gegeven om te controleren of er geen camera’s zijn opgehangen en ook om extra alert te zijn om onze bezoekers hun privacy te garanderen. We krijgen immers zo’n 5 à 6.000 bezoekers per week op bezoek, internen en externen. Dergelijke incidenten willen we uiteraard vermijden en we nemen de privacy van onze bezoekers zeker en vast ter harte.”

Camera’s gevonden in Sauna

Intussen werden in het Oosten van Nederland verborgen camera’s aangetroffen die gelinkt zijn aan het forum. De politie vond ze in de gebouwen van een sauna in Nederasselt, in het oosten van Nederland. De camera en het bijbehorende computersysteem werd in beslag genomen. De camera was op dat moment nog in werking. De eigenaar had eerder al aangifte gedaan van hacking.

De Nederlandse politie heeft inmiddels diverse aangiftes en meldingen ontvangen over de sauna in Nederasselt. De voornaamste website die de beelden openbaar maakte, kreeg van de politie de opdracht de beelden te verwijderen.

Handbal

De Nederlandse NOS-journalist bracht de bal aan het rollen na een oproep op Twitter. Om de plekken waar de voyeuristische beelden gemaakt werden te identificeren, postte hij een aantal screenshots op Twitter. Op één van de beelden is een plastic bekertje van het Belgische biermerk Grisette te zien, wat de journalist deed vermoeden dat het om een plek in Belgïe ging. Een opmerkzame twitteraar zag dat de blauwe tegels op de beelden wel heel hard lijken op die van de sporthal van de Hogeschool Gent.

En extra info: het gaat om doucheruimten van een complex waar vechtsporten worden gegeven. Hetzelfde sportcomplex heeft een zaal waar Zumba wordt gegeven, evenals spinnen, 'dancing' en 'cheerleading' — Joost Schellevis (@Schellevis) March 9, 2018

De beelden in kwestie gaan rond op een Nederlands voyeuristisch forum. De site heeft ruim 170.000 geregistreerde leden en heeft zo’n 200.000 video’s staan. Eerder deze week er al ophef rond de site, toen bekendraakte dat ook de Nederlandse nationale handbalvrouwen naakt te zien waren. Het forum is, opvallend genoeg, gewoon te vinden op het ‘normale internet’, en dus niet in de krochten van het ‘dark of deep web’.

De beelden zijn veelal afkomstig van gehackte bewakingscamera’s of gestolen van een smartphone of laptop. “Als je er herkenbaar op staat kun je op basis van het portretrecht eisen dat het wordt weggehaald”, aldus nog ict-jurist Arnoud Engelfriet nog aan de NOS.