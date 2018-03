“Dierenmishandeling”: vrouw zet woestijnvos op veganistisch dieet en krijgt tonnen kritiek

Een Spaanse vrouw heeft zich de toorn van het internet op de hals gehaald omdat ze haar woestijnvos een veganistisch dieet voedert. “Dierenmishandeling”, is zowat de algemene teneur. Vele gebruikers merken op dat het beestje er mager en ronduit slecht uitziet. De vrouw, een YouTuber, blogster en veganistische activiste, ziet er geen graten in.

Een Woestijnvos, of Fennek, is volgens National Geographic een opportunistische vleeseter. Het beestje, dat voorkomt in de woestijnen van Afrika en het Arabische schiereiland, behoort dan ook tot de orde van Carnivora (vleeseters). In het wild overleven deze diertjes op kleine knaagdieren, eieren, insecten en kleine reptielen aangevuld met allerlei plantaardig materiaal.

Sonia Rae, de eigenaar van het vosje, is naar eigen zeggen een “anti-speciest”. Dat gedachtegoed houdt in dat alle levende wezens dezelfde rechten en plichten hebben. Zij meent dus dat dieren evengoed een veganistisch dieet zouden moeten volgen. Daarom heeft zij, tot de grote woede van vele internetgebruikers, haar vosje op een veganistisch dieet gezet.

Taurine

Zij stelt dat de veganistische kattenbrokken die ze het vosje voedert, verrijkt zijn met synthetische taurine. Dat is een aminozuur dat vos- en katachtigen nodig hebben om te overleven. Nog volgens haar bevat commerciële dierenvoeding amper echt vlees en is dat evengoed verrijkt met synthetische taurine.

Haar criticasters stellen dat het diertje er uiterst ondervoed uitziet, ook heeft hij geen mooi glanzende vacht. “Jumanji (zo heet het vosje nvdr.) heeft een allergie aan pollen”, schrijft ze op Facebook. “Hij had die aandoening al voor hij op plantaardig dieet gezet werd. Zijn allergie steekt de kop tijdens de lente en de zomer, maar tijdens de winter verdwijnt die weer.” Ook claimt ze dat het diertje goed op gewicht is.

Is dit geschikt voor een woestijnvos?

Damian Eadie, een Britse fabrikant van veganistische dierenvoeding, vertelt aan BBC dat huisdieren perfect kunnen overleven op een veganistisch dieet mits ze de juiste supplementen krijgen. Al stelt hij zich wel vragen of commerciële dierenvoeding geschikt is voor een wild dier. “Kent ze de nutritionele noden van een vos en kan ze zijn dieet daaraan aanpassen?”, klink het. Nog volgens de man is het nonsens om een vergelijking te maken met een ‘natuurlijke’ situatie. “Het houdt weinig steek om te spreken over wat natuurlijk is als een vos bij mensen thuis woont. In het wild zouden ze hun proteïnen halen uit prooien, maar in een menselijke omgeving kunnen die evengoed plantaardig zijn.”

Tot slot heeft zelfs PETA zich gemengd in de discussie. Zij stellen dat een woestijnvos een wild nachtdier is, dat niet geschikt is als huisdier. Zij raden Sonia aan om het diertje naar een asiel te brenge waar er genoeg honden en katten wachten op een warme thuis.