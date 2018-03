Conte waarschuwt Hazard: “Spelers moeten niet eerst aan zichzelf denken”

Zit er een haar in de boter tussen Eden Hazard en Chelsea-trainer Antonio Conte? Het lijkt er wel op, want de Italiaan kon er niet mee lachen dat Hazard zijn tactische keuzes in vraag stelde na de verloren topper tegen Manchester City. “Je moet eerst aan het team denken.”

Hazard was hard voor zijn ploeg na de 1-0 nederlaag tegen The Citizens. Want hoewel het verschil maar één doelpunt bedroeg, kwam Chelsea er niet aan te pas. “We hadden nog drie uur kunnen voetballen, ik zou nog geen bal geraakt hebben”, aldus een duidelijk gefrustreerde Hazard, die niet tevreden was met het feit dat hij weer als valse negen moest opdraven.

Kritiek op de tactiek, dat hoort Conte niet graag. Dat liet hij tussen de lijnen verstaan op zijn persconferentie vrijdag. “Mijn beslissingen zijn altijd het beste voor het team. Het is belangrijk dat om toegewijd te zijn aan de ploeg en niet eerst aan jezelf te denken. Mijn ervaringen als speler hebben me geholpen dat in te zien. Eén keer heb ik me laten gaan. We speelden een topper met Juventus tegen Parma. We wonnen met 3-1. In een interview zei ik dat ik blij was met de winst, maar dat ik niet tevreden was met de positie waarop de trainer mij uitspeelde. Trainer Lippi maakte me met de grond gelijk, vertelde me dat ik in de eerste plaats te weinig respect had getoond voor mijn teammaats, maar ook voor hem, de club en de fans. Nadien zag ik vooral het belang van het team in. Dat komt niet vanzelf. Spelers hebben iemand nodig die hen op hun fouten wijst.”

Hazard kende een frustrerende wedstrijd tegen Man City. Foto: EPA-EFE

Een publieke vernedering bleef Hazard bespaard, al zou de Rode Duivel wel op de hoogte zijn van de mening van Conte. “Als ik denk dat het de juiste manier om te spelen is, is dat zo. De tactiek tegen Man City was dezelfde als tegen Barcelona, toen hoorde ik niemand klagen.” Hazard wordt wel gewoon in de basis verwacht tegen Crystal Palace, waar zijn maatje Christian Benteke nog eens wil scoren.