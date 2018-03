Afscheidsplechtigheid Mark Vanlombeek: “Een uitstekend journalist en een goed mens”

Holsbeek - In het crematorium ‘Hofheide’ in Nieuwrode (Holsbeek) hebben enkele honderden mensen zaterdag afscheid genomen van Mark Vanlombeek, de voormalig sportjournalist van de BRTN en woordvoerder van VTM, die op 4 maart overleed na een slepende ziekte. Collega’s, vrienden en familie haalden herinneringen op aan de man die ze omschreven als “een uitstekend journalist en een goed mens”.

Voormalig collega Ivan Sonck nam het woord namens de weduwe van Mark Vanlombeek en zijn kinderen en kleinkinderen en schetste het leven van de journalist, die lid was van de Chiro en de toneelvereniging maar ook al op prille leeftijd aan de radio gekluisterd zat om de uitslagen van de voetbal- en wielerwedstrijden te horen.

“Hij stak sport-quizen in elkaar, imiteerde op familiefeesten Maurice Dieudonné, de toenmalige Jan Wauters, en liep met een namaak-microfoon over straat om toevallige passanten te interviewen”, vertelde Ivan Sonck. “Vanuit de Ronde van Frankrijk belde hij dagelijks naar zijn echtgenote en hij was vol attentie voor zijn twee kinderen en vijf kleinkinderen.”

Van die andere BRTN-collega, Mark Uytterhoeven, werd een brief voorgelezen die hij enkele weken geleden nog aan Mark Vanlombeek had geschreven: “Jij hebt mijn leven veranderd door me het studioprogramma over de Wereldbeker 1990 te laten presenteren, jij hebt me mijn allereerste programma gegeven. Een krant schreef: ‘Marc Van Der Linden en Marc Degryse, het beste duo Marc’en op televisie, na Uyterhoeven en Vanlombeek.’ Dat hebben wij betekend.”

Voor een studiegenoot was Mark Vanlombeek de motor van hun jarenlange vriendschap en voor BRTN-medewerker André Meganck en voor Jo Nachtergaele, voormalig marketingdirecteur van de Vlaamse Media Maatschappij een fijne collega, voor wie ze een diep respect hadden.

CD&V-politicus Eric Van Rompuy wees op het politieke engagement van de overledene. “Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was hij nog kandidaat, niet om aan partijpolitiek te doen, maar voor zijn gemeente.”