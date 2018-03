Beerschot Wilrijk vraagt om uitstel in disciplinair dossier Maes: “Nalatigheid van de KBVB”

Brussel - Advocaat Johnny Maeschalck heeft zaterdagochtend ter zitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) namens Beerschot Wilrijk gevraagd om uitstel in de tuchtprocedure tegen middenvelder Alexander Maes. Het sterke pleidooi van de gerenommeerde sportadvocaat om uitstel viel uiteen in twee delen. Voor 18u moet er een uitspraak volgen, de match zelf start om 20u.

In principe worden disciplinaire dossiers bij de KBVB enkel op dinsdag en vrijdag behandeld. Door een fout van het secretariaat van de Geschillencommissie in eerste aanleg, was de betekening op woensdag en niet op dinsdag overgemaakt aan Beerschot Wilrijk. Dat gaf de Ratten de mogelijkheid om tot vrijdag (12u) beroep aan te tekenen, waardoor het dossier pas volgende week behandeld kon worden. De Geschillencommissie Hoger Beroep beriep zich echter op uitzonderlijke omstandigheden om de zitting op zaterdagochtend (9u30) te laten plaatsvinden, zodat een eventuele schorsing voor Maes voor de return tegen Cercle Brugge zou gelden.

Volgens Maeschalck gaat de commissie daar zwaar in de fout. “Men creëert zo justitie op maat. Het gaat hier om een fout, een vergetelheid of zo u wil nalatigheid van de secretaris. Dat kan niet weggemoffeld worden onder het mom van overmacht of een uitzonderlijke situatie. Beerschot Wilrijk heeft sowieso schade. De fout van de administratie van de commissie moet Maes niet aangerekend worden. Deze zaak hoort hier vandaag volgens ons niet behandeld te worden”, aldus Maeschalck. Hij verwijst naar artikel P1786 van het bondsreglement, waarin wordt gestipuleerd dat de eerstvolgende zitting “verplichtend” op dinsdag of vrijdag wordt georganiseerd. Bovendien somde hij enkele dossiers op waarin de schorsing met een week vertraging in werking trad, zoals onder andere de tuchtprocedure tegen Lukasz Teodorczyk eerder dit seizoen.

“Beerschot Wilrijk vraagt enkel de toepassing van de reglementen”

“Ook inhoudelijk, over de grond van de zaak dringt een uitstel zich op”, sneed Maeschalck zijn tweede argument aan. Het viel hem immers op dat scheidsrechter Jonathan Lardot met het armgebaar duidelijk maakt dat de rode kaart voor Maes werd bevestigd door de aanwezige videoref. “Maar daar wordt niets van gezegd in het scheidsrechtersrapport. Dat vind ik op z’n minst bevreemdend”, stelt Maeschalck. “In het kader van de rechten van verdediging lijkt het mij dan ook nodig om de ref te horen. Ik wil namelijk wel een aantal zaken weten. Wat zegt de videoref? Wat zegt de ref? Heeft hij de fase zelf goed gezien? Wat zeggen de beelden? Wie nam de beslissing? Lardot moet voor een goede rechtspraak gehoord worden. In het scheidsrechtersrapport heeft men het bovendien over “een brutale fout” en “te laat”, maar tegelijkertijd wordt door iedereen bevestigd dat Maes de bal raakte. Hoe kan dat? Daar wil ik Lardot ook wel over horen.”

Lardot trok rood voor Maes. Foto: Isosport

“Er wordt in de media en door Cercle Brugge een procedureslag van gemaakt, maar Beerschot Wilrijk vraagt eigenlijk gewoon de toepassing van de reglementen”, sloot Maeschalck af. Behalve Beerschot Wilrijk waren ook het Bondsparket, dat één speeldag schorsing en een boete van 200 euro vorderde, en Cercle Brugge vertegenwoordigd. De Geschillencommissie Hoger Beroep spreekt zich voor 18u00 uit over het dossier.

Geschillencommissie Hoger Beroep staat tussenkomst van “schoonmoeder” Cercle Brugge toe

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) schortte zaterdagvoormiddag de zitting omtrent het beroep van Alexander Maes (Beerschot Wilrijk) even op om zich te buigen over de vrijwillige tussenkomst van Cercle Brugge. De aanwezigheid van “de schoonmoeder”, zoals groen-zwart ludiek genoemd werd door Maes’ advocaat Johnny Maeschalck, was gerechtvaardigd, oordeelde de commissie.

Dat de Geschillencommissie Hoger Beroep op zaterdagochtend een dossier behandelt, is uitzonderlijk. Maar minstens zo uitzonderlijk is de vrijwillige tussenkomst van een andere club in een tuchtprocedure van een speler van de tegenstander. De commissie liet de tussenkomst van Cercle Brugge, vertegenwoordigd door sportadvocaat Dimitri Dedecker en clubsecretaris Marc Vanmaele, echter toe.

“Beerschot Wilrijk past hier een truc toe in de hoop de schorsing pas uitvoerbaar te maken na de levensbelangrijke wedstrijd tegen Cercle Brugge zaterdagavond. Er is een administratieve fout gemaakt door de KBVB. Dat is niet de verantwoordelijkheid van Beerschot Wilrijk. Maar die fout wordt wel misbruikt om een schorsing te ontlopen”, haalde Dedecker uit naar de Ratten.

“Rechtsmiddelen worden misbruikt”

“Als het vonnis dinsdag was betekent, zoals de normale procedure voorschrijft, was Beerschot Wilrijk helemaal niet in beroep gegaan. De rechtsmiddelen worden dus misbruikt”, zei Dedecker nog. “De commissie oordeelt terecht dat dit een uitzonderlijke situatie is, want enkel Cercle Brugge zou schade oplopen door de nalatigheid van de secretaris als er geen uitspraak is voor de terugwedstrijd van zaterdagavond. Dit is voor ons de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Juist daarom roept u terecht uitzonderlijke omstandigheden in.”

Mag Maes vanavond aantreden? Foto: BELGA

Beerschot Wilrijk vroeg om uitstel, maar daar kan Cercle niet mee leven. Het vonnis moet voor de Vereniging bekend zijn voor de return in het Brugse Jan Breydelstadion. “Het is van belang dat die levensbelangrijke wedstrijd in alle eerlijkheid verloopt. Juist daarom moet er een beslissing zijn. Als u oordeelt, zijn de fouten immers weggewassen en zal Cercle zich bij elk vonnis neerleggen. U heeft de getuigenis van scheidsrechter Lardot niet nodig”, sloot Dedecker zijn pleidooi af.

Johnny Maeschalck, die Beerschot Wilrijk verdedigde, wees op de gevaren van de vrijwillige tussenkomst van Cercle Brugge. “Ik doe dit al 40 jaar en nog nooit heb ik dit meegemaakt. Elke club heeft er uiteraard belang bij dat een tegenstrever niet op volle sterkte is en dus een speler mist door schorsing. Ik kan u verzekeren: vanaf volgende week komen alle clubs als belanghebbende partij tussen. Wij hebben hier geen ‘schoonmoeder’ nodig die de rol van het Bondsparket overneemt”, was Maeschalck scherp.

Alexander Maes zelf is niet in Brussel geweest voor de zitting. Hij vertrok vanmorgen met de groep op afzondering zodat hij de hele voorbereiding op de wedstrijd kan meemaken indien hij toch zou mogen spelen.