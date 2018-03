Nederlandse katholieken gaan protesteren tegen “pornografische” poster met kussende mannen

De katholieke stichting Civitas Christiana gaat zaterdagnamiddag protesteren in Nijmegen tegen een poster van Suitsupply. Ze vinden de beeltenis van twee kussende mannen niet passen in het straatbeeld. “Het is een uitermate vulgaire afbeelding die niet te zien zou mogen zijn in het publieke domein”, klink het.

Al heel de week is er ophef in Nederlands om het nieuwe campagnebeeld van Suitsupply. Het merk, dat wel vaker kritiek krijgt door zijn controversiële (en vrouwonvriendelijke) campagnes, pakt dit seizoen uit met twee mannen die elkaar liefdevol in de ogen kijken, aanraken of kussen. Maar de beelden worden niet door iedereen goed ontvangen en lokken heel wat negatieve reacties uit.

LEES MEER. Kussende mannen in nieuwste campagne van Suitsupply, maar dat vindt niet iedereen leuk

In Nederland werden al ettelijke posters gevandaliseerd of afgedekt met tape. Nu gaat de katholieke organisatie nog verder door zaterdagnamiddag demonstreren. “Het grenst aan porno en je laat kinderen van zes jaar daar toch ook niet naar kijken op internet? Waarom dan wel buiten op straat?”

Volgens de organisatie zouden ze even verontwaardigd reageren moest het een hetero-zoen zijn. “Want het gaat om de vulgariteit van de afbeelding. Maar ik moet zeggen, deze mate van vulgariteit kom je wel veel vaker tegen in de lgbt-gemeenschap dan in de heteroseksuele gemeenschap.”

Dezelfde stichting ijverde de afgelopen jaren ook al voor het behoud van Zwarte Piet.