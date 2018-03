Beerschot Wilrijk bijt in het zand: Maes blijft geschorst voor cruciale partij tegen Cercle

Beerschot Wilrijk kan vanavond tegen Cercle Brugge dan toch geen beroep doen op Alexander Maes. De middenvelder van Antwerpenaren pakte vorige week een rode kaart in de heenmatch van de finale van 1B. Zijn aanvankelijke schorsing van twee speeldagen werd na beroep al herleid tot één speeldag, maar Beerschot Wilrijk wilde hem alsnog speelgerechtigd krijgen en pleitte een procedurefout. De Geschillencommissie Hoger Beroep geeft de club nu ongelijk.

Afgelopen zondag won Beerschot Wilrijk op eigen veld met 1-0 van Cercle Brugge in de strijd om de promotie. De Mannekes van het Kiel speelden het laatste halfuur wel met een man minder. Maes ging met een gestrekt been door op Omolo en mocht gaan douchen. Na beroep van de Antwerpse club werd zijn schorsing al van twee speeldagen herleid naar één. Maar door de blessurelast op het Kiel wilde Beerschot Wilrijk meer.

Volgens de club maakte de secretaris van de Geschillencommissie een fout. Beerschot Wilrijk kreeg pas woensdagochtend en niet dinsdagavond de betekening van het vonnis in eerste aanleg (twee speeldagen schorsing waarvan een effectief). Daardoor had Beerschot Wilrijk tot vrijdagmiddag om beroep aan te tekenen, waardoor de zaak pas volgende week zou voorkomen en Maes speelgerechtigd zou zijn voor de return in het Jan Breydelstadion.

“Recht en gezond verstand zegevieren”

Beerschot Wilrijk pleitte dat de zitting in hun ogen niet rechtsgeldig is. “Dit zijn volgens ons geen uitzonderlijke maatregelen die een zitting op zaterdag verantwoorden. De KBVB wil hiermee gewoon de eigen nalatigheid - het te laat melden van de schorsing - rechtzetten. Deze zaak hoort hier vandaag volgens ons niet behandeld te worden.” Dat alles haalde niets uit, de schorsing blijft staan. Cercle-CEO Vanmaele reageert tevreden. “Super dat recht en gezond verstand zegevieren.”

Nadien volgde ook een officieel statement op de site. “Cercle Brugge is tevreden dat de Geschillencommissie Hoger Beroep tijdig en in overeenstemming met het Bondsreglement de schorsing van de speler Alexander Maes heeft bevestigd. De Vereniging was tussen gekomen in het hoger beroep gelet op het belang van de wedstrijd van deze avond. Cercle Brugge is dan ook verheugd dat de meest logische beslissing inzake dit dossier door de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het profvoetbal werd genomen. De Vereniging kijkt nu uit naar een wedstrijd met veel inzet en sportiviteit.

Beerschot Wilrijk laat weten dat ze de zaak nu laten rusten tot na de wedstrijd zodat iedereen zich op het sportieve kan concentreren. De wedstrijd zal wel onder voorbehoud gespeeld worden.

Alexander Maes zelf is niet in Brussel geweest voor de zitting. Hij vertrok vanmorgen met de groep op afzondering zodat hij de hele voorbereiding op de wedstrijd kan meemaken indien hij toch mocht spelen. Dat is dus niet het geval.