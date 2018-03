Kabila zet licht op groen voor nieuwe mijncode en gaat “superwinsten” belasten

De Congolese president Joseph Kabila heeft vrijdag een nieuwe wet op de mijncode afgekondigd, ondanks protest van de grote mijngroepen die actief zijn in het land. Met de nieuwe wet zouden de inkomsten voor de Congolese staat moeten toenemen.

Kabila had eerder deze week nog een onderhoud met de zeven belangrijkste mijnbouwbedrijven, waaronder Glencore en Anglo Gold Ashanti. Die toonden zich ongerust omdat hun kosten fors zouden stijgen met de nieuwe mijncode. De vergadering duurde maar liefst zeven uur; Kabila beloofde er rekening te houden met hun bezorgdheden.

De mijncode, die eind januari al door het Congolese parlement was goedgekeurd, voorziet in een verhoging van de tarieven tot 10 procent voor “strategische metalen”, zoals kobalt. Dat is een belangrijk bestanddeel van lithium-ionbatterijen die gebruikt worden in elektrische wagens. Er komt ook een taks van 50 procent op zogenaamde “superwinsten” - gerealiseerd als de prijzen van metalen erg hoog liggen.

Kabila beloofde nog verder te onderhandelen met de mijnbouwbedrijven vooraleer zijn regering vastlegt hoe de nieuwe code zal worden geïmplementeerd.