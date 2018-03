Daar is Berrier weer: Fransman opnieuw in de selectie van Oostende

Franck Berrier zit in de selectie van Oostende voor de laatste partij van de reguliere competitie. Dat is voor het eerst in drie weken tijd. Volgens trainer Adnan Custovic was het een sportieve beslissing om Berrier uit de selectie te laten, maar het is al langer duidelijk dat er een haar in de boter zit tussen club en speler. Maar nu is er dus beterschap. “Hij heeft goed getraind”, liet Custovic eerder deze week al weten.