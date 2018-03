Politie opent vuur op bestuurder nadat hij weigert te stoppen

De politie van Doornik heeft vrijdagavond het vuur geopend op een autobestuurder die een stopteken van de politie had genegeerd. De bestuurder werd geraakt in de dij, maar verkeert niet in levensgevaar. Hij zal worden vervolgd voor gewapende weerspannigheid.

De bestuurder probeerde vrijdag rond 23.00 uur een agent omver te rijden die hem wilde laten stoppen, zegt Christian Henry, de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Doornik-Bergen. “Een van de collega’s van de agent opende het vuur. De bestuurder werd geraakt in de dij en werd overgebracht naar het ziekenhuis.”

Ook elders in Wallonië probeerde een autobestuurder vrijdag aan de politie te ontsnappen. Dat leidde tot een achtervolging op de E42 nabij Villers-le-Bouillet (provincie Luik), in de richting van Namen. De bestuurder reed er onder meer over de pechstrook om aan de agenten te ontkomen, maar reed zich uiteindelijk klem. De man, een dertiger, werd aangeklaagd voor kwaadwillige belemmering van het verkeer en weerspannigheid.