Brits stadje in de ban van spionnengif: militairen kammen zelfs het kerkhof uit

Meer dan 180 militairen zijn neergestreken in de Britse stad Salisbury om alle sporen van het gif dat de Russische contraspion Sergei Skripal en zijn dochter trof, te onderzoeken en uit te wissen.

De Britse overheid wil niets aan het toeval overlaten in de vergiftigingszaak die het land sinds begin deze week voor een raadsel stelt. De voormalige Russische cotnraspion Sergei Skripal (66) en zijn dochter Joelia (33) werden maandagnamiddag roerloos teruggevonden op een bank in het winkelcentrum van Salisbury, een provinciestad in Zuid-Engeland. Beiden bleken vergiftigd met een speciaal soort zenuwgas. Nadat ze naar het ziekenhuis werden gebracht in kritieke toestand, opende Groot-Brittannië een onderzoek naar de poging tot moord.

Hoewel alle aanwijzingen richting Moskou wijzen, hebben zowel Russisch premier Dimitri Medvedev als de minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, met klem ontkend dat Rusland achter de poging tot gifmoord zit.

Foto: REUTERS

Kerkhof

Om zeker te zijn dat alle sporen van het dodelijke gif verwijderd zijn uit Salisbury en dat de onderzoekers geen enkel spoor overslaan, is de Britse stad omgevormd tot een hermetisch afgesloten burcht. Nagenoeg de hele stad is ontruimd terwijl meer dan 180 militairen, onder wie verschillende gespecialiseerd zijn in chemische oorlogsvoering, het gebied uitkammen. De militairen ondersteunen zo het onderzoek van de politie.

Vooral het kerkhof van Salisbury wordt zorgvuldig bestudeerd. Op het terrein staan tientallen militairen, agenten en forensische experts. Er zijn twee tenten opgezet. De eerste overkoepelt het graf van de vrouw van Skripal, Ljoedmila. Zij overleed ruim zes jaar geleden aan de gevolgen van kanker. De tweede tent werd opgezet rond het graf van Skripals zoon, Alexander, die vorig jaar in onduidelijke omstandigheden overleed toen hij Sint-Petersburg bezocht. Hij werd 43 jaar en werd gecremeerd.

Op zaterdagochtend werd ook een politiewagen uit de stad geëscorteerd door speciale eenheden van het leger. Het voertuig zou betrokken geweest zijn bij de eerste contacten met de twee slachtoffers en zou nog sporen kunnen bevatten van het dodelijke zenuwgas.

Foto: REUTERS

Contraspion

Skripal zelf is intussen bij bewustzijn. Zijn dochter ligt nog in coma. Skripal is een Russische ex-kolonel van de GRU (De Russische militaire inlichtingendienst) die voor het Verenigd Koninkrijk spioneerde tegen Rusland. Hij werd door een Russische rechtbank in 2006 veroordeeld nadat de autoriteiten lucht kregen van zijn Britse spionageactiviteiten. Hij zou de namen van Russische agenten doorgespeeld hebben aan de Britse inlichtingendienst MI6.

Skripal kwam vrij in 2010 na een zogenaamde ‘spy-swap’. Toen werden vier Russische contraspionnen ‘geruild’ tegen Russische spionnen die door de FBI gevangengenomen waren. De toenmalige Russische president Medvedev verleende de kolonel gratie.