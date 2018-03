Hulpdiensten redden dronken man uit gracht

Een dronken man is zaterdagmorgen gered van de dood nadat hij door brandweermannen uit een gracht werd gehaald in het Nederlandse Groningen.

Tijdens de reddingsactie kon de dronken man zich amper bewegen. Hij maakte de hele tijd pijnlijke kreungeluiden en werd van zodra hij op het droge was naar het ziekenhuis gebracht. Bij de reddingsactie waren wel zo'n elf brandweermannen aanwezig die de man uit het water trokken.

Hoe de man in het water is gesukkeld en hoe het nu met hem gaat, is nog niet geweten.