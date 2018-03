Historische prestatie van Lukaku: Rode Duivel rondt magische kaap van 100 doelpunten

Romelu Lukaku heeft zijn 100e Premier League-doelpunt gescoord. De Rode Duivel vond tegen Swansea voor de 15e keer dit seizoen de weg naar de netten, goed voor een straf record. De spits van Manchester United is bovendien de 5e jongste speler die erin slaagt om 100 doelpunten te maken in de Engelse competitie. Michael Owen was de jongste met 23 jaar en 134 dagen, gevolgd door Robbie Fowler, Wayne Rooney en Harry Kane.

In 2011 haalde Chelsea Lukaku naar de Premier League. Na een seizoen hoofdzakelijk nagelbijten op de bank en in de tribune trok hij op huurbasis naar West Bromwich Albion, waar hij zijn rekening opende. Hij legde er 17 tegen de netten op 35 partijen bij The Baggies, waaronder een hattrick tegen Manchester United. West Brom speelde toen 5-5 gelijk in de afscheidsmatch van ene Sir Alex Ferguson.

Het seizoen daarop zette Lukaku een stap hogerop, maar ook bij Everton vond hij blindelings de weg naar doel. Met 15 doelpunten in 31 partijen stelde hij niet teleur. Het seizoen ‘14-15’ was het minst productieve van de laatste zes jaar. In 36 partijen wist Lukaku ‘maar’ 10 keer raak te treffen. Maar dat maakte de spits in de twee seizoenen nadien ruimschoots goed. The Toffees hadden de Rode Duivel ondertussen definitief overgenomen van Chelsea en dat leek bevrijdend te werken, want Lukaku scoorde 18 en 25 keer. Vorig seizoen moest hij in de topschuttersstand maar nipt de duimen leggen voor Harry Kane.

Lukaku had zichzelf bewezen en was klaar voor de stap hogerop. Manchester United legde 85 miljoen euro op tafel. Ondanks de kritiek zit hij ook dit seizoen al aan 15 doelpunten.

En de spits is niet alleen afwerken. In 215 Premier League-wedstrijden was hij ook goed voor 40 assists. In zijn volledige profcarrière speelde Lukaku 296 officiële duels, waarin hij 139 keer scoorde en 54 assists gaf.

Overzicht:

11/12 Chelsea: 0 doelpunten en 1 assist

12/13 West Bromwich Albion: 17 doelpunten en 7 assists

13/14 Everton : 15 doelpunten en 8 assists

14/15 Everton: 10 doelpunten en 5 assists

15/16 Everton: 18 doelpunten en 7 assists

16/17 Everton: 25 doelpunten en 6 assists

17/18 Manchester United: 15 doelpunten en 6 assists