Carrasco gaat ook tweede match in China onderuit, Witsel verliest met Tianjin Quanjian

Het was geen leuke zaterdag voor de twee Rode Duivels, actief in China. Yannick Carrasco, die vorige week zijn debuutmatch bij Dalian Yifang met 8-0 verloor, ging op het veld van Guangzhou R&F met 2-0 onderuit. Ook Axel Witsel slikte een nederlaag, zijn club Tianjin Quanjian ging op eigen veld kopje onder tegen Beijing Renhe: 1-2.

Op het uur moesten Carrasco en Dalian Yifang achtervolgen bij Guangzhou R&F. Zhizhao Chen trapte van buiten de zestien de 1-0 op het bord met een vluchtschot. Eran Zahavi, in het verleden nog actief bij Palermo, legde vijf minuten later met een vrije trap de 2-0 eindstand vast. Zo blijft Dalian Yifang na twee speeldagen de rode lantaarn in de Chinese Super League met 0 op 6.

O ex-@corinthians Zizao, marcou esse gol e o Guangzhou R&F vai batendo o Dalian Yifang (de Carrasco e cia) por 2x0. #corinthians #zizao #CSL2018 pic.twitter.com/PnTyuLbGvJ — China BR Futebol (@chinaBRfutebol) March 10, 2018

Ook voor Axel Witsel was er geen zege weggelegd. De middenvelder verloor op eigen veld met Tianjin Quanjian van Beijing Renhe, het werd 1-2. Ploegmaat Chu scoorde net voor de rust een owngoal, net na de rust verdubbelde Yongjing Cao de score tot 0-2. Alexandre Pato lukte nog de eerredder voor Tianjin net voor affluiten. Na twee speeldagen staat Axel Witsel met Tianjin Quanjian op een gedeelde vierde plaats.