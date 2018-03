Verdachte ontsnapt in wagen… met een agent in

Twee politieagenten hielden een chauffeur tegen die volgens hen in het bezit was van wapens en drugs. Eén van de agenten fouilleerde de man en liet hem daarna los om een paar papieren te tekenen. Maar dat had hij beter niet gedaan.

De onbekende verdachte uit het Amerikaanse Georgia, waagde zijn kans en zette het op een lopen. Hij sprong zijn wagen in en reed verder. Waar hij echter niet aan gedacht had, is dat de andere agent ondertussen zijn auto aan het checken was.

De tweede politieman probeerde de chauffeur nog uit zijn auto te trekken, maar het mocht niet baten. De verdachte reed verder maar kon uiteindelijk toch gesnapt worden. De man gaf zich over en werd meteen naar het politiebureau gebracht.