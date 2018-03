Toby Alderweireld moedigt Beerschot Wilrijk aan: "Komaan Ratten!"

Rode Duivel Toby Alderweireld mag dan al van 2004 weg zijn op het Kiel en sindsdien een erg succesvolle carrière in het buitenland hebben uitgebouwd, toch blijft de verdediger van Tottenham Hotspur Beerschot in zijn hart dragen. Op de dag van de cruciale kampioenenmatch van Beerschot Wilrijk tegen Cercle Brugge, moedigt Alderweireld de Mannekes aan via Twitter.

"Komaan Ratten, afspraak met de geschiedenis vanavond! All the best boys", zo tweette Toby Alderweireld zaterdagmiddag, enkele uren voor aanvang van de kraker tegen Cercle.

De 29-jarige Belgische international volgde zijn jeugdopleiding bij Germinal Ekeren en verhuisde in 1999 mee naar het Kiel na de fusie met Beerschot. In 2004 haalde de Nederlandse recordkampioen Ajax hem naar Amsterdam.