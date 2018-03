Premier League-wedstrijd loopt helemaal fout: kinderen moeten vluchten voor vechtpartijen

West Ham United kent een slecht seizoen en dat zijn de fans stilaan beu. Op eigen veld bleef het lang 0-0 tegen Burnley, maar na het uur zakten The Hammers in en stoomden de bezoekers door. Daarop liep het allemaal mis in de tribunes. Enkele fans liepen het veld op en belaagden spelers, onder meer aanvoerder Noble moest het ontgelden. Andere fans zochten leden van het bestuur op. Op de reservenbank van Burnley hadden ze vooral oog voor enkele kinderen in de buurt van de gevechtjes in de tribune. Daarop lieten ze de jonge supporters plaatsnemen op de bank.

West Ham United staat na 30 speeldagen op een teleurstellende 16e plaats en lopen al heel het seizoen achter de feiten aan. Toen het ook in de thuismatch tegen Burnley misging na een uur spelen, roerden de fans zich. Enkele heethoofden liepen het veld op en belaagden enkele spelers, waaronder aanvoerder Mark Noble en doelman Joe Hart. Die lieten zich echter niet doen. Noble werkte eigenhandig een fan tegen de grond.

Een ander deel amokmakers zocht na het tweede tegendoelpunt leden van het bestuur op in de VIP-boxen. Mede-eigenaars David Gold en David Sullivan, die beslisten om de club te verhuizen van Upton Park naar het Olympisch Stadion, verlieten volgens de Britse pers het stadion omwille van veiligheidsredenen.

Maar ondertussen braken er onder de fans zelf ook gevechten. Bij Burnley toonden de wisselspelers hun hart. Ze haalden enkele kinderen uit het publiek om hen veilig bij hen op de bank te zetten.

