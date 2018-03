Parlementair debat over Catalaanse regeringsvorming wordt uitgesteld

Het parlement van de Spaanse deelstaat Catalonië heeft het voor maandag geplande debat over de regeringsvorming uitgesteld. Dat besliste parlementsvoorzitter Roger Torrent. Een nieuwe datum is er nog niet.

Vrijdag besliste het Spaanse Grondwettelijk Hof dat de separatist Jordi Sanchez de gevangenis niet mocht verlaten om de parlementszitting bij te wonen. Sanchez is momenteel nog de enige kandidaat-minister-president voor Catalonië. Hij zit al maanden in voorlopige hechtenis voor “opruiing” en mag van de rechter de gevangenis niet verlaten, omdat er kans op recidive bestaat.

Carles Puigdemont leeft momenteel in ballingschap in België en ziet daarom voorlopig af van zijn kandidatuur.

In plaats van het debat zal Torrent maandag naar het Europees Mensenrechtenhof gaan om daar de beslissing van het Grondwettelijke Hof omtrent Sanchez aan te vechten. Datzelfde Hof had in januari gezegd dat een kandidaat-minister-president zijn investituurdebat moet bijwonen.