Verborgen camera in Nederlandse sauna draaide gisteren nog steeds: “Ik kan live kijken”

In een sauna in het Nederlandse Gelderen is vrijdag een verborgen camera aangetroffen die nog steeds werkte. Het zou om dezelfde plek gaan als waar de handbalsters van de Nederlandse nationale ploeg eerder gefilmd werden tijdens het omkleden. De verborgen camera en het bijbehorende computersysteem zijn in beslag genomen.

De eigenaar van Sauna & Beauty Oasa in Gelderen deed vrijdag een aangifte van hacking bij de politie, nadat bleek dat er nog steeds naaktbeelden online stonden van zeker honderd klanten. Eerder, in februari, deed hij ook al aangifte omdat zijn camerasysteem was gehackt. Nu nam de politie, naast de desbetreffende camera, nog drie andere camera’s, de gebruikte plafondplaten én de bekabeling in beslag voor verder onderzoek. Voorlopig werd nog niemand aangehouden. “Verder onderzoek moet uitwijzen of er nieuwe aanknopingspunten zijn om wellicht alsnog een aanhouding te verrichten”, liet de lokale politie weten aan de krant De Telegraaf.

“Ik kan live kijken”

Ondertussen heeft de politie verschillende aangiftes en meldingen ontvangen over Sauna & Beauty. Het begon allemaal op 7 maart, toen bekend werd dat beelden van het vrouwelijke nationale handbalteam te bekijken waren op een populaire pornowebsite. Daarop waren de dames volledig naakt te zien.

Op een forum stond onder meer te lezen dat er “24 uur per dag, 7 dagen per week beelden konden bekeken worden.” En dat zou al sinds september 2016 zo zijn. “Ik kan ook live kijken,” schreef een van de hackers. Een honderdtal bezoekers zijn steeds duidelijk herkenbaar en naakt in beeld.

Er is ook veel interactie op het forum van de gluurders. Bij een reeks van achttien foto’s wordt gevraagd commentaar te geven. “Houden jullie meer van blanke of donkere meisjes? Dik of dun? Jong of ouder? Ik heb vooral foto’s geplaatst die mij aanspreken, maar zou er ook graag delen die jullie aanspreken.”

