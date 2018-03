Damso reageert voor het eerst op heisa WK-lied: “Deze promo is exact wat ik nodig had”

De Brusselse rapper Damso, die de voorbije dagen zwaar onder vuur kwam te liggen nadat bekendraakte dat hij het WK-lied voor de Rode Duivels zou schrijven, reageert voor het eerst op de heisa. Dat doet hij via Twitter met een opvallende boodschap. “Dit is exact wat ik nodig had”, klinkt het laconiek.

Toen bekendraakte dat Damso het WK-lied zou schrijven, werd vanuit verschillende hoeken gereageerd met ongeloof. Want hoewel de Brusselse rapper immens populair is, bevatten heel wat van zijn nummers vrouwonvriendelijke uitlatingen. Er volgde een open brief van de Vrouwenraad die de sponsors van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) opriep hun sponsoring te herbekijken. “Zijn teksten staan immers bol van afkeer, minachting en verbaal geweld tegenover vrouwen”, klonk het. “Het is onaanvaardbaar dat iemand, gekend voor zijn grof en seksistisch taalgebruik, als officiële muzikale vaandeldrager ons land zou vertegenwoordigen.”

Hoewel de KBVB eerst voet bij stuk hield, maakten ze donderdagnacht bekend dat ze de samenwerking met de rapper dan toch stopzetten. Nu reageert Damso voor het eerst zelf op de heisa. Dat deed hij via een opvallende tweet.

(lees verder onder de tweet)

“Dames en heren, mannenhaters en feministen, ik vergeef jullie en bedank jullie voor deze verwarring over mij. Deze promo is precies wat ik nodig had voor mijn album dat dit jaar op 15 juni gelanceerd wordt.”

“Ik weet niet wat zeggen, ik vind geen woorden... dit is ongelooflijk sympathiek”, schrijft Damso verder nog. “Ik kus jullie innig op de plaats waar het deugd doet. Jullie graag geziene Damso.”

