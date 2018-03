Trump is een officieel erkende stadsgids in Brugge: hoe kan dat?

Brugge - Rondgeleid worden door de Amerikaanse president Donald Trump, Mickey Mouse of King Kong? In Brugge kan het. Of toch niet helemaal. Met deze ‘stunt’ wilde een verantwoordelijke van een gidsenorganisatie duidelijk maken dat het registratiesysteem van gidsen nog niet op punt staat.

Sinds begin dit jaar is het verplicht om je als stadsgids te registeren. Op de website kan iedereen die maar wil, zich aanmelden met eender welke naam. Eenmaal je geregistreerd bent, krijg je een officieel pasje in de mailbox, ondertekend door de Brugse burgemeester Renaat Landuyt. Het probleem is dat je kan invullen wat je wilt, want zo zijn er pasjes in omloop met pakweg Mickey Mouse op.

Een serieus probleem, aldus erkende gids Nicolas Verkeyn. “Ik vind dat het systeem om gids te worden strenger mag worden, eventueel zelfs met een toegangsexamen. Nu hoor je mensen rondlopen die dingen vertellen die totaal niet kloppen. Ze zuigen waarschijnlijk allerlei dingen uit hun duim.”

Volgens Renaat Landuyt wil hij met de pasjes het terrein beter controleren. “Wie zich aanmeldt wordt echt gecontroleerd. Als iemand zich voordoet als Mickey Mouse en uit zijn papieren blijkt dat hij Mickey Mouse niet is, krijgt hij een boete van 250 euro.”