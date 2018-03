Greenpeace start wereldwijde campagne om vleesconsumptie te doen dalen

Brussel - Op het Sint-Katelijneplein in Brussel heeft milieu-organisatie Greenpeace zaterdagnamiddag het startschot gegeven van haar nieuwe wereldwijde campagne om de vleesconsumptie tegen 2050 met de helft te doen dalen. Niet alleen zou dat goed zijn voor onze gezondheid en het dierenwelzijn, ook het milieu zou er meer dan wel bij varen. Vandaag wordt in België immers nog te veel vlees, en dan vooral vlees van industriële productie, geconsumeerd, aldus Greenpeace.

“Gemiddeld eten Belgen 2 tot 2,5 keer méér vlees dan de officiële voedingsrichtlijnen voorschrijven”, zegt Karen Naessens van Greenpeace. “Ook Belgische kinderen van 3 tot 13 jaar consumeren bijna twee keer meer dierlijke eiwitten dan nodig. Terwijl een voedingspatroon met minder vlees en meer groenten niet alleen gezond is, maar ook zeer geschikt voor kinderen. Te veel rood en bewerkt vlees eten, verhoogt de kans op obesitas, bepaalde kankers en hart- en vaatziekten.”

Bovendien heeft die massale vleesconsumptie nefaste gevolgen op heel wat vlakken, aldus Greenpeace. “Allereerst voor het klimaat: de landbouwsector is verantwoordelijk voor ongeveer 9 procent van de uitstoot van broeikasgassen in België. Twee derde hiervan stamt uit de vleesproductie. Als we niets doen, zal landbouw in de komende decennia naar schatting 52 procent bedragen van de totale broeikasgasuitstoot, waarvan 70 procent afkomstig uit de productie van vlees en zuivel. Daarnaast zijn er de milieu-gevolgen, de intensieve vleesproductie leidt tot ontbossing voor de productie van soja die hoofdzakelijk dient als veevoeder, tot verlies van biodiversiteit, en vervuilt water en bodems. Tenslotte, worden in België jaarlijks 300 miljoen dieren geslacht voor consumptie, wat gepaard gaat met heel wat dierenleed.”

Volgens Greenpeace is er wel een toenemende bereidheid onder de bevolking om minder vlees te gaan eten maar gaat die evolutie te traag. “Vandaar onze wereldwijde campagne om de vleesproductie en -consumptie tegen 2050 te halveren in vergelijking met vandaag.”