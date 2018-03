Clinton reageert: “Trump mist diplomatieke kennis voor ontmoeting met Noord-Korea”

Hillary Clinton vindt dat de regering-Trump de nog vast te leggen gesprekken met Noord-Korea onderschat. ‘Je kunt geen diplomatie hebben zonder diplomaten. Dat gevaar wordt door de regering-Trump niet onderkend’, zegt ze in een interview met Algemeen Dagblad. Deze week bevestigde het Witte Huis dat de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse president Kim Jong-un bereid zijn elkaar te ontmoeten. Het zou dan de eerste keer zijn dat een zittende Amerikaanse president en een Noord-Koreaanse leider elkaar ontmoeten.

De Noord-Koreaanse ‘raketman op zelfmoordmissie’ en de ‘oude Amerikaanse demente man’ zwengelden nog niet zo heel lang geleden wereldwijd de angst aan voor een nucleaire oorlog. Deze week zorgden ze opnieuw voor consternatie, maar dan op een heel andere manier: Kim Jong-un nodigde Trump via Zuid-Korea uit voor gesprekken. Het Witte Huis bevestigde, aldus woordvoerster Sarah Sanders: ‘We kijken met vreugde uit naar de denuclearisering van Noord-Korea.’ In een tweet noemde Trump de ontwikkelingen, en dan vooral de nieuwe houding van Noord-Korea, alvast ‘great progress’.

Hillary Clinton is in een interview met Algemeen Dagblad minder optimistisch: ‘Het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt uitgehold. Als je met Kim Jong-un wilt praten over zijn kernwapens, dan heb je daar ervaren diplomaten voor nodig. Mensen die de dossiers en Noord-Korea kennen, de taal spreken. Die mensen zijn weg. Je kunt geen diplomatie hebben zonder diplomaten. Dat gevaar wordt door de regering-Trump niet onderkend.’

Ook over het imago van de VS in het buitenland is Clinton als gewezen Minister van Buitenlandse Zaken niet mals: ‘Deze regering zorgt voor een vacuüm in de wereld, dat wordt opgevuld door mensen zoals Vladimir Poetin, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan en anderen. Mensen die hun macht willen vergroten en rekeningen willen vereffenen.’

‘Trump ondermijnt het ambt van de president’

Clinton hoopt dat de Democratische Partij na de verkiezingen in het Huis van Afgevaardigden in november opnieuw de meerderheid krijgt, zodat de partij van daaruit de koers van de huidige regering kan wijzigen. Hoe sneller de Democraten volgens haar kunnen ingrijpen, hoe beter: ‘Trump ondermijnt het ambt van de president. Dat misbruikt hij voor de verrijking van hemzelf en van familieleden. Hij negeert de regels die belangenverstrengeling en andere conflicten moeten voorkomen, die de politieke macht moeten controleren. Dat berokkent schade aan onze instituten. En dat moeten we zo snel mogelijk repareren.’