De truken van de foor: Cercle haalt ballenjongens weg na 2-0 voorsprong tegen Beerschot Wilrijk

Cercle Brugge wiste de 1-0 nederlaag uit de heenmatch al snel uit te wissen tegen Beerschot Wilrijk. De Vereniging scoorde in de eerste helft twee goals via Mercier en Crysan. Opvallend: na de tweede goal mochten de ballenjongens van Cercle Brugge rond het veld beschikken… De truken van de foor moeten ze in Brugge niet meer leren!