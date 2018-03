Soldatenvrouw klaagt verplichte uithuizigheid echtgenoot aan: “We zijn 5 jaar samen en ik heb hem 1,5 jaar gezien”

Op Internationale Vrouwendag eerder deze week heeft de militaire vakbond ACMP een opmerkelijke getuigenis van een Limburgse soldatenvrouw gepost: “We zijn intussen vijf jaar samen, waarvan twee jaar getrouwd. En nog maar anderhalf jaar fysiek bij elkaar”, schrijft de vrouw. Ze is boos op Defensie omdat haar man veel te vaak uithuizig is. “En ik hoor dat veel vrouwen van militairen zich in mijn woorden herkennen.”

Het T-shirt dat ze draagt vat het samen: “Half my heart is in the army.” Liefdevol noemt ze dat halve hart van haar “de liefde van mijn leven”. Twee jaar is Annelies nu getrouwd met een militair die in ...