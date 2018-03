Chaos alom in Brugge: Beerschot Wilrijk-fans raken stadion niet in, andere belanden in verkeerde tribune

De langverwachte verplaatsing naar Brugge is voor veel fans van Beerschot Wilrijk uitgedraaid op diepe frustratie. Een groot deel van de 1.400 meegereisde bezoekers raakte niet probleemloos aan en in het Jan Breydelstadion en konden de wedstrijd pas na veel vertraging volgen. Andere fans belandden in het verkeerde vak.

Het begon al bij drie Beerschot Wilrijk-bussen die om een nog niet nader bekende reden de parking aan het stadion niet op mochten. Boze supporters zouden zich daarop binnen gechargeerd hebben.

Ook aan de ingang van de tribune verliep het verre van vlekkeloos. Alle 1.400 bezoekende fans moesten door twee draaimolentjes passeren, wat leidde tot lange wachtrijen. Volgens getuigen werden hekken uiteindelijk naar beneden gehaald en konden al wachtende fans het vak gewoon binnen zonder scan van hun tickets. Dat nam niet weg dat heel wat bezoekende fans pas op hun plek zaten na een kwartier spelen.

Daarnaast bleek ook dat, ondanks heel wat voorzorgsmaatregelen, enkele tientallen fans van Beerschot Wilrijk er in geslaagd waren om in een vak achter de goal binnen te geraken. Dat vak was voorzien voor Cercle-fans.