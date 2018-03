Non sterft in rechtbank tijdens strijd om klooster tegen Katy Perry

Tijdens een rechtszaak tussen Katy Perry en een groep nonnen, stierf een van de zusters. De vrouw stortte vrijdag voor de rechtbank neer en overleed ter plaatse. De nonnen waren al even in een bitse strijd verwikkeld met Perry omdat de Amerikaanse zangeres hun voormalige klooster kocht.

“Rust bij de engelen, onze meest kostbare schat.” Die boodschap staat te lezen op standwiththesisters.org, de website van de groep nonnen. Er staat een foto bij van Catherine Rose. De zuster stierf vrijdag op 89-jarige leeftijd voor de rechtbank. “Catherine heeft de Kerk jaren gediend, vol overgave en vol liefde”, zei aartsbisschop Jose Gomez. Al stonden de laatste jaren van haar leven ook in het teken van een eindeloze strijd.

Catherine Rose was een van de nonnen die betrokken was bij de rechtszaak tegen de verkoop van hun voormalige klooster in Los Feliz (LA) aan Katy Perry. Het gaat om een statig en prestigieus gebouw met ettelijke hectares grond. In 2015 werd het bod van Perry aanvaard, waarop de zangeres de verkoop zou afhandelen met het aartsbisdom van Los Angeles.

Maar dat was buiten twee halsstarrige nonnen gerekend. Catherine Rose en Rita Callanan dienden een klacht in omdat zij de zangeres geen geschikte koper vonden. Ze beweerden dat zij zeggenschap hadden over de verkoop, des te meer omdat ze er op dat moment nog woonden, en wouden het klooster liever aan iemand anders kwijt. Aan restaurateur Dana Hollister, bijvoorbeeld.

“Houd op, Katy Perry”

De situatie escaleerde toen de dames zélf een deal sloten met Hollister en de rijke zakenvrouw vervolgens verhuisde naar het pand. De rechter oordeelde dat die verkoop onwettig was en veroordeelde Hollister bovendien voor het bemoeien in de zaak en het dwarsbomen van Perry’s plannen. Met zware schadevergoedingen tot gevolg.

Toch bleven de zusters al die tijd hun strijd voeren. “We hebben Dana Hollister zelf gevraagd om ons te helpen”, klonk het bij Catherine slechts enkele uren voor haar dood. “Ze heeft zichzelf niet opgedrongen. En aan Katy Perry: houd alsjeblieft op. Niemand heeft hier baat bij, er worden enkel maar mensen gekwetst.” Het is nog niet duidelijke wat de gevolgen zijn van het plotse overlijden van de zuster voor de zaak.