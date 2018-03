Beerschot Wilrijk grijpt naast de promotie… maar in dit scenario volgt dit seizoen toch nog een Antwerpse derby

Beerschot Wilrijk greep maar net naast de promotie tegen Cercle Brugge. Een penalty net voor het einde van de reguliere speeltijd legde de wedstrijd in een definitieve plooi: de Vereniging won met 3-1. We krijgen volgend seizoen dus geen Antwerpse derby in de Jupiler Pro League, maar toch kunnen beide clubs nog dit seizoen tweemaal tegen elkaar spelen… als Antwerp Play-off 2 speelt.

Antwerp is nog steeds in de running voor Play-off 1, maar dan moet het zondag minstens winnen van Anderlecht en hopen dat de andere resultaten in hun voordeel spelen. Als Antwerp Play-off 1 niet haalt, moet het zich opnieuw zien op te laden voor Play-off 2. Als Antwerp achtste eindigt in de competitie, heeft het wel een extra motivatie. Dan speelt het in Play-off 2B tegen Beerschot Wilrijk! Als Antwerp verliest en Kortrijk wint, is de derby een feit.