Materiaalman Joske baalt, maar is ook apetrots: “Niemand doet ons dit na”

Materiaalman Jos Van Hout leefde nagelbijtend mee met de ploeg van zijn hart. Het missen van de promotie kwam ook bij de clubheld hard aan, maar hij is vooral trots op Beerschot Wilrijk.

“De 2-0 ruststand voor Cercle Brugge was terecht. Maar de tweede helft was voor ons”, reageerde de materiaalman. We waren er zo dichtbij. Tot drie minuten voor tijd waren we nog kampioen, die mannen waren leeg gespeeld. Ik dacht het gedaan was, en dan die penalty. Volgend jaar er nog bij? Als we er dan nog zo dichtbij kunnen komen… Dichter dan nu gaan we niet geraken.”

En wat nu? “Naar huis”, klinkt het droge antwoord. “De mensen op het Kiel wachten op ons. Daar gaan we naartoe. We hebben een schoon parcours afgelegd. Vier keer op rij kampioen en nu op enkele minuten van een nieuwe titel. Dat kan niemand ons nazeggen, in heel de wereld niet”, aldus een trotse Van Hout. “Dit was de kroon op het werk geweest. Hopelijk volgend jaar een groot feest. Als we thuis die 0-2 tegen Cercle niet weggeven, spelen we kampioen en komt deze match er niet. Maar ‘als’ dat telt niet.”