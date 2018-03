Marc Brys over de allesbeslissende penalty: “Ik had hier mee kunnen leven, maar niet op deze manier”

Beerschot Wilrijk stond op drie minuten van het totale delirium, maar een penalty in de allerlaatste minuut besliste er anders over. “Ik zou hier mee hebben kunnen leven, maar niet op deze discutabele manier”, aldus coach Marc Brys na de match.

“Cercle was veruit de sterkste ploeg”, zo erkende de trainer van Beerschot Wilrijk ruiterlijk. “Ik zou hier mee hebben kunnen leven, maar niet op deze discutabele manier.” De strafschop die besliste over de promotie zit Brys duidelijk hoog. “Het is een fase waarin je beslist over promotie of niet, dan moet je wel zeker zijn als scheidsrechter.”

“Ik heb de beelden van de penalty wel tien keer gezien”, aldus Brys. “Ik denk dat het onmogelijk is om concreet te zeggen of het fout is of niet. Die kerel (Cardona, nvdr.) is vallende en wordt op dat moment getackeld (door Swinkels, nvdr.) … dit is waanzin!”

Enkele minuten voordien, toen Van Hyfte de 2-1 tegen de netten kopte, was het gevoel nog helemaal anders. “Je hoopt dat het zal gebeuren en als het dan zover is, dan volgt er een fantastische ontlading.”

“Cercle was vandaag beduidend beter, maar ondanks deze wedstrijd vind ik dat wij verdienden om te promoveren”, zo besloot Brys.