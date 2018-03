Chaos en rellen in Brugge, fan zwaargewond na val van tribune: "Minutenlang geen verzorging"

Na de finale tussen Beerschot Wilrijk en Cercle Brugge zijn er stevige rellen ontstaan in de tribunes van Jan Breydel. Daarnaast kwam een Antwerpse fan zwaar ten val. Hij viel ongelukkig van de bovenste tribune met zijn gezicht naar beneden en werd in kritieke toestand afgevoerd. De valpartij zou wel losstaan van de vechtpartijen die ontstonden.

De man lag volgens heel wat getuigen minutenlang zonder enige hulp op de grond en kreeg pas na een hele tijd medische bijstand. Supporters zouden de hulpdiensten ook hebben aangemaand om op te treden. De politie houdt echter voet bij stuk. “Er was meteen een dokter ter plaatse, maar de man is wel even buiten bewustzijn geweest”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel aan VRTNWS.

Daarnaast ontstonden er ook rellen na affluiten, ondanks de massale aanwezigheid van politie. Eerder werd al duidelijk dat honderden fans van Beerschot Wilrijk zich in de thuisvakken bevonden. Bovendien wilden fans van Beerschot Wilrijk doorbreken naar het thuisvak, maar ze werden tegengehouden door de politie. De supporters begonnen met stenen en stoelen te gooien, ook buiten op de parking probeerden ze door te hekken te breken. Ondertussen zijn de rellen onder controle, aldus Van Nuffel. “Er was een poort blijven openstaan die eigenlijk niet open had mogen staan. Dat was de verantwoordelijkheid van de organisatie. Enkele Beerschot-fans zijn naar de persparking gegaan en hebben daar schade aangebracht aan verschillende wagens.”

Voor de wedstrijd waren er al problemen. Drie supportersbussen van Beerschot Wilrijk mochten de parking in Brugge niet op. De fans hebben zich dan maar binnen gemarcheerd. Toen het ook aan de draaipoorten ook niet vooruit ging, werden er hekken naar beneden gehaald.