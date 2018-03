Zes studentes Hogeschool Gent willen klacht indienen tegen gluurder kleedkamer

Zes studentes van de Hogeschool Gent zullen klacht neerleggen tegen de voyeur die mogelijk beelden van hen maakte én verspreidde in de kleedkamers van de sporthal. De meisjes gingen er vaak sporten en vrezen dat ook zij gefilmd zijn. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Volgens de krant Het Laatste Nieuws gaat het om studentes van de richting ‘Lichamelijke opvoeding en Bewegingsrecreatie’ die bijna dagelijks in de sporthal - en dus ook in de kleedkamers - vertoefen. Volgens een van de meisjes, Maud (20), zal ze samen met vier andere medestudenten klacht neerleggen bij de politie of de Privacycommissie. Hoewel ze nog niet 100% zeker zijn of ze wel degelijk gefilmd zijn, vinden ze het idee dat het kan pervert.

HoGent niet schuldig

Hoewel de studentes wel aangedaan zijn door het incident, is het hen duidelijk dat Hogeschool Gent geen schuld treft. “Hiertegen is weinig te doen, het kan op elke openbare plots gebeuren.” Als de voyeur gevonden wordt, riskeert hij tot vijftien jaar cel in België.

LEES OOK. Verborgen camera in Nederlandse sauna draaide gisteren nog steeds: “Ik kan live kijken”