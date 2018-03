Veldbestorming, op de lat klimmen en dolle vreugde met de beker: zo vierde Cercle de titel

Het was een rollercoaster vol emoties, de laatste tien minuten in het Jan Breydelstadion. Cercle ging van de hemel naar de hel... naar een penalty in de laatste minuut. Cardona trapte nipt binnen, Cercle gaf het niet meer uit handen tegen Beerschot Wilrijk en mocht vieren na het laatste fluitsignaal. De talloze fans bestormden het veld van het Jan Breydelstadion en waren door het dolle heen!

