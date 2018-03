Cercle-coach Vercauteren: “Mijn spelers wisten dat het nog niet gedaan was”

Cercle Brugge keert na drie seizoenen terug naar de hoogste afdeling. “Dit is even mooi als een landstitel”, zei coach Frank Vercauteren na het zenuwslopende slot.

“Ik ben geen emotioneel mens, maar ik wil de supporters heel erg bedanken”, zei Cercle-coach Frank Vercauteren achteraf. “Het was fenomenaal hoe ze ons aan het stadion hebben ontvangen. Ik veroverde drie landstitels als coach, maar dit is even mooi.”

“Ik zei vooraf al dat we drie doelpunten zouden moeten scoren. Gezien het resultaat uit de eerste wedstrijd, en ik wist ergens wel dat ze hier ook een doelpunt zouden scoren”, vertelde Frank Vercauteren. “We speelden een heel goede eerste helft. Misschien een mindere tweede helft, maar het is jammer dat zowat ons enige foutje werd afgestraft. Maar het belangrijkste is dat we daarna een reactie toonden. Dat is eigenlijk het mooiste van deze wedstrijd. We wisten dat we geconcentreerd moesten blijven, ook na de 2-1. Een goal is genoeg, zelfs op vijftien seconden van het einde. Mijn spelers panikeerden niet, ze wisten dat het nog niet gedaan was.”

Heel veel mensen blij kunnen maken

“Dat telt. Dat we wisten dat we kansen zouden krijgen”, ging Vercauteren verder. “Vorige week speelden we misschien geen goeie match, maar ik denk dat mijn spelers de boodschap toen iets te letterlijk hebben opgepakt. Ik wilde defensief spelen, maar dat betekende niet dat we niet meer offensief mochten spelen. Dat drong vandaag gelukkig wel door, we hebben dan ook heel veel mensen blij kunnen maken.”

“Ik was aangetrokken door Monaco en Cercle met één doel”, verklaarde de voormalige trainer van onder meer Anderlecht, Genk en Sporting Lissabon. “Ze lieten me toe dit te realiseren in de beste omstandigheden.”

Vercauteren liet in het midden of hij ook volgend seizoen nog de coach van Cercle Brugge zal zijn. “Ik heb me nog niet beziggehouden met volgend seizoen, en daar zal ik de komende weken ook niet mee bezig zijn. Ik moest de tweede periodetitel winnen en promoveren. Dat is gelukt. Nu gaan we de kopjes leegmaken en dan zullen we zien wat de toekomst brengt.”

Een erg ontgoochelde Marc Brys zakte niet af naar de persconferentie na de wedstrijd. “Ik kan Marc begrijpen. Ik zou in zijn geval het ook moeilijk hebben om op de persconferentie aanwezig te zijn”, besloot Vercauteren.

“Sterke mentaliteit”

Cercle Brugge-verdediger Taravel was overgelukkig. “Ongelofelijk”, reageerde hij na afloop. “Zoals ik al zei voor de match, het ging moeilijk worden. Maar we hebben vanavond een sterke mentaliteit getoond. Vorige week kenden we een moeilijke wedstrijd, maar vandaag hebben we met heel Cercle getoond dat we sterker waren.”

“Magnifiek’, was de reactie van Cardona, die in het slot voor de beslissende 3-1 zorgde. “Het was een zeer belangrijke match, maar we hebben helemaal verdiend gewonnen. Of ik blijf? Geen idee. Of het penalty was? Hij raakt me… We hebben het verdiend om de promoveren.”