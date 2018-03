Vijf instanties controleren slachthuizen, en toch loopt het mis: “Mensen met slechte bedoelingen kunnen we niet tegenhouden”

Niet minder dan vijf verschillende instanties controleren vandaag de slachthuizen, maar geen enkele van die vijf voert ook een overkoepelende eindcontrole uit op het hele proces. Dat zegt de Boerenbond in een reactie op het vleesschandaal rond het bedrijf Veviba. “Doordat de controle in ons land zo versnipperd is, glippen fraudeurs gemakkelijker door de mazen van het net”, zegt Guy Vandepoel, lid van het hoofdbestuur van de landbouworganisatie. “Hierdoor zijn we niet opgewassen tegen mensen die echt moedwillig willen frauderen.”