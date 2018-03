Van doodslag vrijgesproken, nu stiekem getrouwd met jonge verpleegster: Bernard Wesphael vindt in Vlaanderen de liefde

Dat zijn derde vrouw 26 jaar jonger is, deert de Waalse politicus Bernard Wesphael (59) niet. Onlangs trouwde hij, in intieme kring, met een Vlaamse verpleegster van 33 jaar. “Heb ik na al wat ik heb meegemaakt geen recht meer op een rustig, amoureus leven, misschien?”

Een kleine ceremonie buiten de kantooruren in het gemeentehuis van zijn thuisbasis Awans, in het Luikse. Uitgenodigd: slechts een schare kliek vrienden en enkele familieleden, met zwijgplicht. Bernard Wesphael had drie maanden geleden niet bepaald de ambitie om zijn nieuwe huwelijk, zijn derde al, met grote toeters en bellen te vieren. De zaak ligt na de dood van zijn ex, Veronique Pirotton, dan ook gevoelig bij de nabestaanden.

Dat het nieuws gisteren – met dank aan enkele loslippige buurtbewoners – toch uitlekte via de kranten van Sudpresse, vindt de gewezen politicus van Ecolo dan ook veeleer ambetant. Maar zo’n heuglijke gebeurtenis ontkennen? Dat wil hij nu ook weer niet. “Het gaat om een uiterst charmante dame die een leuk beroep uitoefent. Ik ken haar sinds mijn vrijlating uit de gevangenis”, vertelt Wesphael. En hij voegt eraan toe: “Ik wil haar afschermen want ze is, net als ik, heel hard op haar privéleven gesteld.”

Dat ‘leuke beroep’ is verpleegster. Zijn nieuwe vrouw is een Vlaamse en werkt hier ook. De twee zien elkaar vooral in het weekend, klinkt het. Opvallend: de vrouw is 33 jaar oud en dus 26 jaar jonger dan Bernard Wesphael. Ze heeft een kind van twaalf uit een eerdere relatie.

Dat zijn derde vrouw 26 jaar jonger is, deert de Waalse politicus Bernard Wesphael (59) niet. Foto: BELGA

Vrijgesproken en verliefd

De twee kennen elkaar dus sinds zijn vrijlating in augustus 2014. Wanneer de vonk is overgeslagen, weten alleen zij. Maar het was zeker geen jaren na de dood van Véronique Pirotton, Wesphaels vrouw die in een Oostends hotel het leven liet op 1 november 2013. In dramatische en vooral onduidelijke omstandigheden.

Volgens Wesphael was Pirotton depressief en pleegde ze finaal zelfmoord. Alleen bracht de autopsie aan het licht dat Pirotton met geweld om het leven was gekomen. En zo kwam Wesphael, aanwezig in het hotel en ruziënd met haar, in het vizier. Twee jaar lang was hij de enige hoofdverdachte in de zaak. Maar hij bleef altijd halsstarrig ontkennen.

De speurders twijfelden niet, maar maakten tijdens het assisenproces een belabberde beurt. In september 2016 werd Wesphael, tot grote verbazing van Pirottons familie, door de volksjury vrijgesproken van doodslag omdat er te veel twijfel was gerezen.

Eind deze maand volgt nog een burgerlijke rechtszaak. Er komt ook een boek van de zoon van zijn overleden vrouw in de winkelrekken. Een boek waarin Wesphael opnieuw als schuldige wordt aangeduid.

Rust in de kop

Een nieuwe echtgenote brengt dus enige rust in woelige tijden. “Ik wil een sereen en positief leven leiden”, zegt Wesphael daarover. “Ik heb veel afgezien, de voorbije jaren. Ik ben mijn vrouw kwijtgespeeld, ben in de gevangenis gegooid en beschuldigd van het doden van haar. Tijdens het onderzoek kreeg ik te horen dat ze mij al van dag één had bedrogen. Heb ik, na al wat ik heb meegemaakt, geen recht meer op een rustig, amoureus leven, misschien?”