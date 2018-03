CD&V-voorzitter Beke roept Pieter De Crem op matje

Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) is op het matje geroepen bij CD&V-voorzitter Wouter Beke, nadat hij zich kritisch had uitgelaten over de federale coalitie en zijn eigen partij. De plooien lijken intussen gladgestreken. “De Crem heeft in het gesprek zijn loyaliteit aan de partij en de regering benadrukt”, laat de partij weten.

“Wouter Beke heeft zaterdagochtend een gesprek gehad met Pieter De Crem en dit naar aanleiding van de recente berichten in de media. Pieter De Crem schaart zich achter de basisopties die na de verkiezingen in 2014 genomen zijn en spreekt zijn steun uit voor de strategische beleidskeuzes van de partij in de regering. Hij betreurt dat hierover misverstanden zijn ontstaan. Pieter De Crem heeft in dit gesprek eveneens zijn loyaliteit aan de partij en de regering benadrukt.”

Tijdens een debatbijeenkomst voor een select publiek had De Crem zich volgens de Vlaamsgezinde opiniesite Doorbraak kritisch uitgelaten over de federale coalitie. De Crem sprak van “metaalmoeheid” en noemde de Zweedse coalitie een “valkuilcoalitie”. In zijn analyse van de regering was De Crem niet mals voor zijn eigen partij CD&V.