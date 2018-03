Definitief: Jeroen Meus vervangt Bart De Pauw in ‘Twee Tot De Zesde Macht’

De kogel is door de kerk: Jeroen Meus (39) gaat het volgende seizoen van Twee Tot De Zesde Macht presenteren. De tv-kok neemt de plaats in van Bart De Pauw, die in november door VRT aan de kant werd geschoven na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.

Het gerucht over de vervanging deed al sinds midden januari de ronde, maar staat nu zwart op wit. “We zijn een beetje in snelheid gepakt, maar dat gaf me de gezonde druk om deze beslissing te nemen”, vertelt Meus.

“Toen Bart buitenspel kwam te staan, wist ik dat we met onze ploeg een blok moesten vormen. Een show die iedere zondagavond 1,2 miljoen kijkers lokt, daarvoor moet je vechten. Ik heb geen ervaring als presentator, maar ik ben honderd procent getriggerd om het te proberen.”

Proefopnames

De eerste vergadering is achter de rug, de proefopnames staan gepland voor mei. “Die moeten me helpen om de mechanismen van een quizmaster aan te leren. Dit is iets anders dan de flauwe plezante spelen in Dagelijkse Kost. (lacht) Hier moet je tegelijk kunnen omgaan met je kandidaten en het publiek, regieaanwijzingen volgen, de autocue aflezen … Ik bekijk nu ook alle oude afleveringen opnieuw en neem zelfs notities. In oktober en november nemen we de afleveringen op, en zoals gepland zenden we uit in het voorjaar van 2019.”

Bart De Pauw presenteerde de eerste vier seizoenen van Twee Tot De Zesde Macht. Hij nam na zijn vertrek als presentator ook afstand van zijn leidinggevende functie bij het productiehuis Koeken Troef! De VRT besliste om voort te werken met het productiehuis, zolang De Pauw niet bij de programma’s was betrokken.