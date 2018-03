Maaike Cafmeyer (44) waagt zich nog eens aan drama in ‘De Twaalf’

Zoekt u een weg om Maaike Cafmeyer (44) heen, dan heeft u stilaan een West-Europese landkaart nodig. De actrice droeg gisteren een laatste keer de kapiteinspet in Het Collectief Geheugen, en na Eigen Kweek op Eén werkt ze nu op de lachspieren in De Zonen van Van As op VTM. Maar straks volgt nog eens een serieuze rol. Een grote: Cafmeyer speelt het hoofdpersonage in de serie De Twaalf. “Na al die jaren lachen zijn de mensen zoiets niet meer van me gewend.”

Het is druk in Maaike Cafmeyers leven. Niet door haar huidige alomtegenwoordigheid op televisie – “Alles wat je nu ziet, is wel al vorig jaar opgenomen” – maar door de nieuwste uitdaging op haar agenda: de hoofdrol in een fictiereeks voor Eén, De Twaalf. Haar eerste dragende én serieuze rol sinds lang. De afgelopen jaren liet Cafmeyer vooral haar humoristische kant zien, nu zet ze haar tanden in een heel ander soort personage.

“De Twaalf is een dramaserie en draait om een assisenproces”, vertelt Cafmeyer. “Ik speel de centrale figuur, een schooldirectrice die wordt beschuldigd van de moord op de dochter van haar beste vriendin. Het was al enkele jaren geleden dat ik nog eens een ernstige rol heb vertolkt, dus het is iets compleet anders dan wat mensen van mij gewoon zijn.”

De opnames zijn volop aan de gang. De meeste scènes spelen zich af in de Gentse rechtbank, maar er worden ook fragmenten gefilmd op locaties in het hele land.

Zwaar tilwerk

“Je zal een heel andere Maaike Cafmeyer te zien krijgen”, zegt ook Bert Van ­Dael, die met Sanne Nuyens het scenario schreef. Eerder schreven ze al samen Beau Séjour. “In De Twaalf volgen we het proces van Maaikes personage door de ogen van een twaalfkoppige jury. Hoe gaan zij om met hun verantwoordelijkheid, het oordelen over de schuld of onschuld van een schooldirectrice?”

“Bij het schrijven van ons verhaal lieten we ons juridisch bijstaan. We hebben gepraat met een openbaar aanklager, een assisenvoorzitter en advocaten om de procedure realistisch weer te geven. Alles samen zijn we er tweeënhalf jaar mee bezig geweest.”

Ook Johan Heldenbergh, Lynn Van Royen, Josse De Pauw, Maaike Neuville en Titus De Voogdt spelen een rol in De Twaalf. Maar het zware tilwerk is voor Maaike Cafmeyer. “Omdat ik de hoofdrol heb, sta ik haast alle dagen op de set”, zegt ze. “Erg druk, dus.”

Wachten op derde ‘Eigen Kweek’

Daar stopt het niet. Wanneer Cafmeyer dezer dagen niet op een filmset staat, zit ze wel in een studio. Gisteren nog in de laatste aflevering van Het Collectief Geheugen op Eén, naast presentator Kamal Karmach en collega-kapitein Jacques Vermeire. “Ik duik ook nog op in de nieuwe reeks van De 3 Wijzen die eind maart start.”

En dan zijn er nog de komische rollen in De Zonen van Van As en, natuurlijk, het populaire Eigen Kweek. “Het derde seizoen van Eigen Kweek ligt al bijna twee jaar op de plank. Ik zou niet weten wanneer dat eindelijk eens wordt uitgezonden. Ik kijk uit naar het eindresultaat, want het gaat er nog spannend worden: Chantal (Maaike’s personage, nvdr.) begint eindelijk door te hebben dat iets niet klopt bij de familie Welvaert.”