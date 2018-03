CLUBNIEUWS. Blessures, verplichte rust en vraagtekens: zo staan de clubs ervoor op de laatste speeldag

Zondag wordt de laatste speeldag van de reguliere competitie afgewerkt. Voor heel wat clubs nog een laatste verplicht nummertje richting de play-offs, voor anderen staat er nog heel wat op het spel. Hier vindt u het laatste up to date nieuws richting de wedstrijden van 14u30.

AA GENT. Twee titularissen blijven thuis

Vanderhaeghe laat Dylan Bronn en Brecht Dejaegere thuis voor het duel tegen Racing Genk. Beide Buffalo’s stonden al op negen gele kaarten, Vanderhaeghe wil zo een schorsing op de eerste speeldag van de Play-offs vermijden. Gent vertrok na de laatste training op zaterdag meteen naar Genk op afzondering.

ANDERLECHT. Dendoncker en Teo worden niet gespaard

Bij Anderlecht is de voltallige selectie fit voor de wedstrijd van zondag tegen Antwerp, behalve de langdurig geblesseerden (Najar, Boeckx, Onyekuru en Kara) dan. Trebel was deze week ziekjes, maar herstelde voldoende. Leander Dendoncker en Lukasz Teodorczyk staan op één gele kaart van een schorsing, maar Vanhaezebrouck is niet van plan om hen te sparen met het oog op Play-off 1.

ANTWERP. Nu al spelers met verlof

Iedereen is fit voor de wedstrijd van morgen. Opvallend is wel dat derde keeper Jezina, de geschorste Batubinsika en de geblesseerde Touré zich vandaag niet meer moesten melden en al met vakantie mochten vertrekken. De spelerskern van Antwerp heeft na zondag enkele dagen vrij. Vrijdag vertrekt de club normaal op stage naar Spanje.

CHARLEROI. Penneteau is terug

Het opvallendste nieuws bij Sporting Charleroi is de selectie van Nicolas Penneteau. De doelman viel een maand geleden uit met een blessure aan de knie, maar zit weer in de selectie van Mazzu voor de verplaatsing naar Kortrijk. Ook Willy Semedo, de Franse aanvaller die deze winter werd aangetrokken als vervanger van Dodi Lukebakio, maakt voor het eerst deel uit van de selectie.

CLUB BRUGGE. Speelt Refaelov?

Stayen is ook het enige stadion in België met een kunstgrasveld. “We kunnen ons daarop voorbereiden door op ons synthetisch oefenveld te trainen, maar elk kunstgrasveld is anders”, aldus Club-coach Leko. Het zal sowieso toelaten om technisch voetbal te spelen, dat zal ook meespelen in onze keuzes. Refaelov? Hij is één van de meer technische spelers in de ploeg, samen met Clasie, Vanaken en nog anderen. Maar het is belangrijk om evenwicht te hebben in het team. Met 10 technische spelers kom je er niet.”

EUPEN. Einde voor Leye?

Eupen neemt Mbaye Leye niet op in de selectie voor de laatste speeldag. De aanvaller valt zo voor de tweede week op een rij naast de ploeg. Eupen speelt zondag de laatste wedstrijd van de reguliere competitie tegen Moeskroen, het flirt met de degradatie. Eupen moet winnen en hopen dat KV Mechelen een misstap begaat tegen Waasland-Beveren.

KV KORTRIJK. Quasi-volledige kern

KV Kortrijk kan zijn laatste kaarten voor Play-off 1 op tafel gooien met een quasi-volledige kern. Zo keert Bennard Kumordzi terug uit schorsing, en is ook Anthony Van Loo weer wedstrijdfit. Die laatste kan ondanks zijn gebrek aan matchritme op de rechtsachter plaatsnemen, tenzij coach De Boeck daar opteert voor Attal, die vorige week op die positie een puike match speelde in Brugge. Verder komen ook Jérémy Perbet (niet speelgerechtigd tegen Club) en Teddy Chevalier (door De Boeck op de bank gehouden uit vrees voor een vijfde gele kaart) weer in aanmerking voor een basisplaats. Enkel Rougeaux (knie), Rolland (kruisbanden) en Azouni (meniscus) zijn en blijven langdurig geblesseerd.

KV MECHELEN. Bagayoko en Verdier terug

Bagayoko en Verdier, die vrijdag beiden de training oversloegen bij KV Mechelen, trainden zaterdag gewoon weer mee. Het duo lijkt klaar voor de cruciale wedstrijd tegen Waasland-Beveren. KV Mechelen heeft zijn lot in eigen handen tegen degradatie.

KV OOSTENDE. Jali vier weken out, Milic geschorst

Custovic moet rekening houden met enkele afwezigen. Zowel Milic (geschorst) als Jali (knie) is er zeker niet bij. Die laatste is vier weken out. Musona hervatte met de bal, maar Standard komt te vroeg. Voor Jonckheere is er nog een waterkans dat hij in actie komt in Play-off 2. D’Haese liep een lichte liesblessure op, Bushiri trainde mee na de trap die hij incasseerde bij de beloften. Hugo Broos kwam gisteren voor de eerste keer werken op de club.

LOKEREN. De Ridder geschorst, Maes roteert

Steve De Ridder pakte vorig weekend in de match tegen Moeskroen zijn vijfde gele kaart en mist daardoor de laatste wedstrijd van de reguliere competitie tegen Zulte Waregem. Joher Khadim Rassoul is nog niet hersteld van zijn blessure en raakt niet wedstrijdfit. Omdat er zondagmiddag eigenlijk niks meer op het spel staat, gaat trainer Peter Maes wellicht wat roteren. Misschien krijgt doelman Ortwin De Wolf zondagmiddag wel zijn eerste speelminuten van het seizoen.

MOESKROEN. Aftellen naar Play-off 2

Geen Bailly, Olinga, Vandurmen, Boya of Mbombo, allen geblesseerd, bij Moeskroen voor de verplaatsing naar Eupen. Zij volgen een individueel programma, de andere spelers krijgen na afloop een weekje vakantie in aanloop naar Play-off 2.

RC GENK. Trossard moet Play-off 1 ticket over de streep helpen trekken

Philippe Clément kan op bijna al zijn manschappen rekenen om het ticket voor Play-off 1 over de meet te slepen: op de langdurig geblesseerden Sander Berge en Bryan Heynen na is iedereen fit. Dus ook Leandro Trossard, die deel uitmaakt van de wedstrijdselectie.

STANDARD. Vrije verkoop bekerfinale gaat van start

Standard reisde zaterdag al af naar de kust, waar het zijn Play-off 1 ticket over de streep moet trekken tegen KV Oostende. Voor de ticketverkoop van de bekerfinale van volgende week is de voorrangsperiode voor abonnees afgelopen. Supporters die nog een ticket voor de bekerfinale willen bemachtigen, moeten zich zaterdag tussen 10 en 16 uur melden aan de dienst ticketing van Sclessin. Gezien de grote vraag en het beperkt aantal plaatsen, kan de club niet garanderen dat iedereen die komt ook aan een ticket zal geraken. Enkel houders van een membercard zullen één ticket kunnen kopen.

WAASLAND-BEVEREN. Verstraete hersteld, transferperikelen Camacho

Verliest Waasland-Beveren voor de vierde keer dit seizoen een sterkhouder? Die kans is niet onbestaande. Trainer Sven Vermant nam Rudy Camacho niet op in zijn selectie voor de wedstrijd van vanmiddag tegen KV Mechelen omdat hij met een transfer in het hoofd zit. Het Canadese Montréal Impact heeft verregaande interesse in de 27-jarige Fransman. De ex-ploeg van Laurent Ciman bereikte intussen al een persoonlijk akkoord met Camacho. Op clubniveau is er voorlopig nog geen akkoord aangezien de Oost-Vlaamse club graag nog een mooie transfersom wil vangen.

Sven Vermant kan opnieuw rekenen op Louis Verstraete. De Gent-huurling moest vorige week in extremis afhaken met een letsel aan de adductoren, maar is intussen volledig hersteld. Als Erdin Demir zondag 90 minuten speelt, zal hij in de reguliere competitie geen seconde gemist hebben.

ZULTE WAREGEM. Vraagtekens rond Brian Hamalainen

Het is nog niet duidelijk of Brian Hamalainen fit genoeg is om de wedstrijd van Zulte Waregem in Lokeren te spelen. De linksachter miste de vorige match thuis tegen Anderlecht door een probleem aan de knie. De wedstrijd komt sowieso te vroeg voor Sander Coopman, die een blessure aan de adductor heeft. Ook Gertjan De Mets (knie) is niet klaar. Beide spelers werken een individueel programma af en maken een goede evolutie door.