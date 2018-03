Trump bereid te plooien over importtarieven “als jullie de verschrikkelijke barrières opheffen”

Europa en andere handelspartners van de VS, zoals Japan, betwisten de importtarieven van 25 procent op staal en van 10 procent op aluminium die Trump heeft aangekondigd. Maar een ontmoeting in Brussel was niet van die aard dat de EU gerustgesteld is.

“De Europese Unie, prachtige landen die de VS zeer slecht behandelen op het vlak van handel, beklagen zich over de importtarieven van staal en aluminium”, zei Trump via Twitter. “Als ze hun vreselijke belemmeringen en douanerechten op Amerikaanse producten opheffen, zullen wij de onze opgeven. Groot tekort. Anders belasten wij auto’s, etcetera. Eerlijk!” aldus Trump.

The European Union, wonderful countries who treat the U.S. very badly on trade, are complaining about the tariffs on Steel & Aluminum. If they drop their horrific barriers & tariffs on U.S. products going in, we will likewise drop ours. Big Deficit. If not, we Tax Cars etc. FAIR!