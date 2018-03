Groen wil autosector doen opdraaien voor ontdieseling: “Ze hebben de consument bewust bedrogen”

Brussel - Iedereen die zijn dieselwagen wegdoet, moet in de plaats daarvoor een abonnement krijgen voor cambio-deelwagens of het openbaar vervoer, of taxicheques. De autosector moet financieel bijdragen. Dat staat in een reeks voorstellen van de partij Groen om de luchtvervuiling aan te pakken.

De partij lanceerde eerder al het idee om van Vlaanderen op termijn één grote lage-emissiezone te maken. Dat leidt tot duidelijkheid - overal dezelfde regels en normen - en, zo luidt het zondag in een persbericht, je kan er de roetconcentraties met 24 procent mee doen afnemen.

Een geleidelijke uitfasering van dieselwagens is volgens Groen een essentieel onderdeel van dat plan. De partij wil de overstap vergemakkelijken door begeleidingsmaatregelen: “Zo willen we iedereen die zijn dieselwagen wegdoet, een gratis en duurzaam alternatief bieden: een cambio-abonnement, openbaar vervoer, deelfietsen of taxicheques. Bovendien willen we premies geven voor de aankoop van elektrische wagens”, stelt voorzitster Meyrem Almaci.

“Bewust bedrogen”

Het is aan de autosector om financieel bij te dragen. “De laatste jaren hebben ze de consument doelbewust bedrogen met vervuilende dieselwagens. Zij moeten financieel mee instaan om dieselwagens versneld uit het straatbeeld te krijgen.”

De partij pleit voorts voor voldoende afstand tussen wegen en openbare gebouwen als scholen, ziekenhuizen en rusthuizen. Meer parken en bossen, en meer struiken en bomen langs de wegen, moeten ook helpen om de hoeveelheid fijnstof in de lucht te verminderen.

“Schone lucht is een recht van iedereen. We moeten stoppen met onszelf ziek te maken en dringend werk maken van een gezondere omgeving voor iedereen”, aldus Almaci.