Tweede wolf in Vlaanderen: kadaver gevonden in Limburg

De twee doodgebeten schapen in Limburg zijn niet het werk van wolvin Naya. Dat blijkt uit de Duitse GPS-data. Overigens werd in Neeroeteren een kadaver van een wolf gevonden, het dier werd aangereden.

In Opoeteren, in de provincie Limburg, is zondagochtend een wolfachtig dier om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Mogelijk gaat het om de wolf die eerder was gesignaleerd en die twee schapen zou hebben gedood in de regio. Dat meldt de politiezone Maasland op Twitter.

Deze "wolf" werd het slachtoffer van het ongeval deze morgen. pic.twitter.com/RMZNUztALg — Politiezone Maasland (@PZMaasland) March 11, 2018

De bal ging zondagochtend aan het rollen. Toen raakte bekend dat tussen donderdag en zaterdagmiddag het meldpunt verschillenden meldingen ontvangen had van een wolf in de omgeving van Wijchmaal-Peer, Dilsen, Stokkem en Meeswijk.

“Wat nieuw is, dat deze wolf zich overdag verplaatst en dicht bij bebouwde omgevingen komt. Dat gedrag valt niet te rijmen met de superschuwe Naya”, vertelde Jan Loos van het welkomwolf.be aan Het Nieuwsblad. Zaterdagmiddag werden bij twee schapenhouders in Bree en Rotem twee schapen dood aangetroffen. “Ik ben toen gaan kijken en zag meteen dat de doodsoorzaak meer dan waarschijnlijk toe te schrijven is aan een wolf.”

Intussen is uit GPS-data van Duitse wetenschappers gebleken dat Naya niet in de buurt van de gedode schapen is geweest. Op basis van de bijtwonden van de schapen zijn deskundigen bijna zeker dat er een tweede wolf in Vlaanderen op doortocht was. Een DNA-analyse moet 100% zekerheid brengen.