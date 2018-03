U weet het zeker: Eupen degradeert, deze twee ploegen spelen Play-off 1

De laatste speeldag van de Jupiler Pro League is aangebroken. Later vandaag weten we wie volgend seizoen in de Proximus League voetbalt en wie de laatste twee tickets voor Play-off 1 grijpt. U heeft alvast een duidelijke keuze gemaakt

Degradatie:

KV Mechelen staat er - voor zover dat kan - het beste voor van de twee overgebleven kandidaten voor degradatie. Malinwa en Eupen tellen evenveel punten en gewonnen matchen, dus is het doelpuntensaldo bepalend. Daar heeft Mechelen op dit moment een streepje voor. Als de twee ploegen hetzelfde resultaat bekomen vandaag, zal alles afhangen van hoeveel doelpunten er vallen. Eupen moet er eentje inhalen. Als het saldo gelijk is redden de Panda’s zich op basis van het aantal gemaakte doelpunten. U ziet dat echter niet meer gebeuren, een overtuigende 69% van stemmers ziet Mechelen in de Jupiler Pro League blijven.

Play-off 1:

In de strijd om Play-off 1 hebben Standard en Genk de beste papieren. Vooral voor de Limburgers moet het al heel gek lopen willen ze de top zes nog missen, gezien het stevige verschil in doelsaldo met Standard en Antwerp. Vooral de Luikenaars is het spannender. Als Antwerp een beter resultaat haalt, springt het erover. Bij eenzelfde uitslag zal ook het doelpuntensaldo hier bepalend zijn, daarin heeft Standard twee goals voor.

De laatste kanshebber is Kortrijk, maar de Kerels moeten hopen dat zowel Standard als Antwerp niet winnen en zijzelf de drie punten pakken. Dat ziet u niet gebeuren. Kortrijk en Antwerp maken geen schijn van een kans, Genk (48%) en Standard (32%) verzilveren hun uitgangspositie.