Jean-Marie Le Pen finaal uit Franse Front National gezet dat straks mogelijk van naam verandert

De Franse extreemrechtse partij Front National (FN) heeft zondag op een partijcongres in Rijsel Jean-Marie Le Pen het erevoorzitterschap afgenomen van de partij die hij zelf heeft gesticht.

Jean-Marie Le Pen (89) stichtte de partij in oktober 1972. In 2015 werd hij uit de partij gestoten nadat hij meermaals de nazi-gaskamers een “detail in de geschiedenis” had genoemd. Rechtbanken vonnisten dat de politicus wel erevoorzitter mocht blijven, waardoor hij in theorie kon deelnemen aan bijeenkomsten van de partijtop.

Nu is hij ook geen erevoorzitter meer. Want 79,9 procent van de deelnemers aan het partijcongres stemde voor een wijziging van de statuten, die onder meer de afschaffing van de post van erevoorzitter inhield.

Het algeheel doorknippen van de banden tussen het FN en Jean-Marie Le Pen is een uitkomst van een campagne van Marine Le Pen om het imago van de partij op te poetsen.

Zelf is de 49-jarige politica met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen herkozen als voorzitster van de partij. Zij was de enige kandidate. Er waren 2,87 procent blanco of ongeldige stemmen.

Foto: AP

Steve Bannon en naamsverandering

Ook op de agenda van de Franse extreem-rechtse partij Front National (FN) is een eventuele naamsverandering. Dat beslissen de leden dit weekend op een congres in Rijsel. Opmerkelijke gast is Steve Bannon, de omstreden en intussen ontslagen raadgever van de Amerikaanse president Donald Trump.

Op het congres staat ook de herverkiezing van Marine Le Pen als voorzitter op het programma. Dat wordt normaal gezien een formaliteit, want er zijn geen tegenkandidaten. Al is haar populariteit wel tanende sinds de presidentsverkiezingen van vorig jaar. Le Pen wordt bovendien geviseerd door het gerecht, onder meer voor het verspreiden op Twitter van foto’s van IS-geweld en voor fictieve tewerkstelling in het Europees Parlement

Marine Le Pen is voorstander van de naamsverandering omdat het FN te beladen is en allianties onmogelijk maakt. De resultaten van de stemming bij de militanten wordt zaterdag bekendgemaakt. Er zou slechts een kleine meerderheid voor een nieuwe naam te vinden zijn.

Zondag stelt Le Pen dan de nieuwe partijnaam voor, waarover de leden schriftelijk hun zegje moeten doen. Zaterdag werden alvast de resultaten van een interne bevraging voorgesteld. Zowat 30.000 partijleden hadden een vragenlijst ingevuld.

Het was geen verrassing dat 98 procent wil dat de immigratie naar een “minimaal niveau” daalt. Zowat 67 procent van de leden wil dat Frankrijk de eurozone verlaat om zijn “monetaire soevereiniteit terug te krijgen”. Negentig procent steunt Le Pen die een referendum wil over het verlaten van de Europese Unie, en 82 procent wil uit de Schengenzone treden.