Diepenbeek - Bij een ongeval in de Sluisstraat in Diepenbeek zijn zaterdagnamiddag enkele fietsers gewond geraakt. Een koppel die beiden op een elektrische fiets reden, kwamen terecht in een groep wielertoeristen.

Gevolg was een valpartij. Een mug-arts en twee ambulances gingen ter plaatse om de gewonden te verzorgen. Een vijftal mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van de slachtoffers is weinig bekend.