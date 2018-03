Acht personen opgepakt tijdens grote politieactie in Hasselt: acht arrestaties personen opgepakt

Hasselt - De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft bij een grote actie tweehonderd personen gecontroleerd en acht personen gearresteerd. De VoltHa-actie vond vrijdag plaats. De resultaten zijn zondag bekendgemaakt. De actie situeerde zich in de stationsomgeving en de wijk Ter Hilst.

In de stationsbuurt stelde de politie verschillende processen-verbaal op wegens drugsbezit. Er werden twee personen opgepakt, die illegaal in het land verbleven. Een persoon sloeg tijdens de controle op de vlucht. Hij werd uiteindelijk opgepakt op verdenking van het dealen van drugs. Een persoon werd gezocht in het kader van een lopend dossier. Hij werd voor verhoor meegenomen.

In de wijk Ter Hilst was de politie getuige van een drugsdeal. De agenten konden een persoon oppakken voor de verkoop van verdovende middelen. Bij de controle van een verdacht voertuig trof de politie een grote som geld aan. De agenten arresteerden drie personen voor het dealen van drugs en het witwassen van de opbrengsten.

Tijdens de actie werd in totaal een 20-tal processen verbaal opgesteld waarvan meer dan de helft wegens drugsfeiten. Voor de controle kreeg de lokale politie steun van de federale politie.